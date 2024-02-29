За год в Москве появится 14 крупных спортивных сооружений

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 6 млн москвичей.

За год в Москве появится 14 крупных спортивных сооружений

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / sobyanin

В столице активно поддерживают и развивают спорт. В городе регулярно тренируются более шести миллионов москвичей. В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом стало известно в четверг, 29 февраля.

Горожанам все проще и удобнее поддерживать физическую форму благодаря развитию спортивной инфраструктуры. В планах на 2024 год — строительство 14 таких объектов. Семь из них возведут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, еще семь — за счет внебюджетных средств. Кроме того, на 56 спортивных объектах, в том числе в районных физкультурно-оздоровительных комплексах, в этом году проведут ремонтные работы.

Также после ремонтных работ в городе открылся теннисный центр «Покровка», где оборудовали новые спортивные залы общей площадью 632 квадратных метра. В нем оборудовали раздевалки, тренерские и медицинский кабинет, современные теннисные столы и тренажеры. Центр также оснастили необходимым спортивным инвентарем и медицинским оборудованием, ежедневно его посещают 50 человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Головинском районе Северного административного округа планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором также расположатся помещения развлекательной и культурной направленности.

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