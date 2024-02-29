Балерина созналась, что принимала ухаживания от занятых мужчин, однако виноватой себя не чувствует.

В недавнем интервью балерина Анастасия Волочкова заявила, что была любовницей мужчин, состоящих в браке. По мнению балерины, они получали недостаточно любви в своих семьях от жен, и всю ответственность за подобные романы возложила на мужские плечи. Об этом пишет на 7Дней.ru со ссылкой на интервью телеканалу 360.

«Если мужчина уделяет мне внимание, почему я должна спрашивать штамп в паспорте?» — отметила Анастасия.

По словам танцовщицы, в таких ситуациях ответственность должны нести мужчины, которые предают своих любимых. При этом балерина убеждена, что каждая женщина в силах сделать так, чтобы у мужа не возникло желания смотреть по сторонам.

Балерина также отметила, что не осуждает женщин, состоявших в близости с тем мужчиной, который ее каким-то образом благодарил. По словам Анастасии Волочковой, ей всегда было важно, что ухажеры ценили ее творчество, а не только тело.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро».