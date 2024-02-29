Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

Бойцы российской армии после штурмовых действий закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, опубликовав кадры боев.

«Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск „Днепр“ нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», — говорится в сообщении военного ведомства.

Командир с позывным «Снайпер» рассказал, что перед штурмом зашли танковые подразделения через минные поля, затем — пехота. Военный подчеркнул, что действия российских бойцов оказались непредсказуемыми для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действия личного состава корректировали операторы беспилотников, добавил «Снайпер».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал пленный националист ВСУ о слабой подготовке украинских боевиков и больших потерях.