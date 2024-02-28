Российские бойцы освободили населенный пункт Петровское

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Армия продолжает наступать на авдеевском направлении.

Российские бойцы освободили населенный пункт Петровское

Фото: Река Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили пункт Петровское в районе Авдеевки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за минувшие сутки.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка Первомайское Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

В Минобороны уточнили, что в результате киевский режим понес потери, как в живой силе, так и техника. Армия Украины лишилась 165 боевиков, четырех танков, двух машин пехоты Bradley, бронетранспортера М113 и пяти автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению брата мэра Киева Владимира Кличко, если страны Запада полностью прекратят свою помощь Украине, то армию киевского режима настигнет эффект домино после Авдеевки, которую освободили ВС России.

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Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

Тема:
Спецоперация
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