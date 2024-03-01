Вот и все: оскандалившуюся Боню отказались пускать в Монако

Что произошло после того, как звезда улетела делать пластику в США?

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала, почему уже полгода не была в Монако, где прожила больше десяти лет. Как известно, бывший избранник звезды и отец ее дочери Алекс Смерфит, наследник ирландского миллиардера, в свое время перевез русскую красавицу поближе к семье.

После расставания они сохранили хорошие отношения, продолжили вместе воспитывать девочку. Боня стала жить самостоятельно, поселилась с дочерью в квартире с видом на море и, хоть и грустила из-за не сложившегося брака, была довольна.

Она жила в окружении высшего общества на Лазурном берегу, старательно вела светскую жизнь и демонстрировала результаты усилий в соцсетях. До августа прошлого года Боня жила уже на вилле у моря.

А потом уехала делать пластическую операцию в США. Вернуться не смогла, так как закончился срок действия вида на жительство.

Позаботиться о документах вовремя не получилось, так как, по словам Бони, в августе «все отдыхают в Европе». На предложение местных чиновников обратиться к ним в сентябре пришлось ответить отказом, переносить долгожданную операцию звезда была не готова.

«Сейчас чтобы мне залететь, нужно получить D-визу. И D-визу делают сейчас для русских, ту, которая дает возможность получить вид на жительство, очень долго и сложно. Спасибо, конечно, Алексу и его семье, Алекс собрал все документы. Надеюсь, через две-три недели я получу D-визу и приеду в уже в Монако, продлю свой вид на жительство», — рассказала подписчикам знаменитость.

Боня также пожаловалась, что ее очень огорчает долгая разлука с любимой кошкой Мурочкой, которая осталась в доме на Лазурном побережье. Блогер надула губы и отметила, что пока ее не было, у питомца выпал зуб.

Но через секунду уже рекламировала косметику с довольной улыбкой на лице. Видимо, о риске быть изгнанной из Монако селебрити не беспокоится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боне предложили миллион за ночь любви.

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