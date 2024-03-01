«Присоединяйся ко мне»: Трамп и Байден в один день посетили Техас

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Трамп и Байден в один день посетили Техас

Фото, видео: Reuters / Go Nakamura; 5-tv.ru

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Бывший президент в очередной раз обвинил нынешнего.

Миграционный кризис на южной границе США привлек внимание сразу двух главных соперников на грядущих выборах. Джо Байден и Дональд Трамп в один день посетили Техас — правда были не вместе, а на разных КПП.

Но оба выразили свое мнение по поводу основной сейчас американской проблемы — нелегальной миграции. Бывший президент в очередной раз обвинил нынешнего: по словам Трампа, из-за наплыва мигрантов в стране всплеск преступности.

«В последние три года происходит вторжение имени Джо Байдена. Он — продажный, худший президент, вероятно, самый некомпетентный. Он позволяет тысячам и тысячам людей прибывать сюда из Китая, Йемена, Конго, Сирии и других наций, многие из которых не очень к нам дружелюбны», — сказал он.

А вот действующий президент США от заочных обвинений в адрес соперника отказался. Байден неожиданно предложил Трампу объединиться и вместе решать проблему.

«Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать Конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе», — внезапно заявил глава государства.

Пока в администрации Белого дома не приняли меры, губернатору Техаса приходится справляться с потоком нелегалов самостоятельно. На границах усиливают охрану и строят заграждения из колючей проволоки, а тех, кому все-таки удалось прорваться, отправляют в другие штаты.

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