«Так чувствую»: 80-летний Трамп отказался считать себя пожилым человеком

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Также президент США похвастался перед сторонниками своими когнитивными способностями.

Трамп про свой возраст

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Трамп в свои 80 лет отказался считать себя пожилым человеком

Президент США Дональд Трамп отказался считать себя пожилым человеком. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Айове.

«Среди собравшихся есть пожилые люди? Я не пожилой, нет, мне за 40 лет. Я чувствую себя так же», — сказал 80-летний глава Белого дома.

Он уточнил, что регулярно успешно проходит когнитивные тесты. Более того, он уверен, что каждый кандидат на пост президента обязан проходить подобное проверки.

Также во время выступления Трамп похвастался тем, что в ходе этого тестирования решил сложную математическую задачу. Такие вопросы, по словам президента США, по зубам далеко не всем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европа придет в восторг, если США переименуют Тихий океан в честь Дональда Трампа. Такое заявление сделал сам президент во время митинга в штате Южная Каролина.

Также ему нравится Атлантический океан. А все остальные океаны недостойны того, чтобы их называли в честь США или их лидера, считает глава Белого дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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