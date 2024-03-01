Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus

Шольц объяснил отказ давать ВСУ ракеты Taurus рисками ударов по Москве
Фото: Gene Blevins / Zuma / ТАСС
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Он также исключил вероятность отправки в зону конфликта немецких военнослужащих.
Германия не готова передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus из-за способности снарядов достичь Москвы. Об этом журналистам заявил канцлер Олаф Шольц.
«У Taurus дальнобойность — 500 километров, и если она будет использована ненадлежащим образом, то она может поразить цель где-то в Москве», — сказал политик.
Он также подчеркнул, что об отправке немецких солдат на Украину для обеспечения контроля за применением ракет даже не помышляет. Шольц считает эту меру в целом целесообразной, но в сложившейся ситуации это исключено.
Незадолго до выступления канцлера Бундестаг поддержал проект резолюции о поставках дальнобойных ракет на Украину. Представители правящих партий обратились к правительству с призывом приступить к отправке первых партий, чтобы ВСУ могли «поражать объекты в российском тылу».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники обвинили Шольца в раскрытии разведданных после его заявления о ракетах Taurus.
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