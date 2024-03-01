Союзники разнесли Шольца из-за слов о наличии западных военных на Украине
Telegraph: Шольца обвинили в раскрытии разведданных после заявления о Taurus
Фото: Reuters / Heiko Becker
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Какие секреты, как утверждают критики, разгласил канцлер?
Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в том, что он раскрыл разведданные о присутствии военных из Великобритании и Франции на территории Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
По информации издания, причиной стали слова Шольца после заявления, что Германия не передаст ВСУ ракеты Taurus из-за необходимости присутствия немецких солдат на Украине в таком случае.
Дело в том, что он далее добавил: страна не хочет повторять такой подход Великобритании и Франции. Те передали ВСУ ракеты дальнего действия Storm Shadow и помогают боевикам вести контроль целей этого оружия.
Британский депутат-консерватор, экс-председатель комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд назвал заявление Шольца «вопиющим злоупотреблением разведданными». Политик обвинил Германию в стремлении отвлечь внимание мира от нежелания страны вооружать ВСУ своими дальнобойными системами.
А депутат от ХДС и бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Роттген, в свою очередь, назвал слова Шольца безответственными.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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