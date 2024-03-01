«Будем делать гендер-пати»: жена фигуриста Энберта сообщила радостную новость

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 29 0

Фигурист Энберт станет отцом во второй раз

«Будем делать гендер-пати»: жена фигуриста Энберта сообщила радостную новость

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Спортсмен и его жена готовятся вновь стать родителями.

Алеся Энберт, жена известного фигуриста Александра Энберта, сообщила в своих соцсетях о том, что ждет второго ребенка. Алеся опубликовала фото, на котором они с супругом нарисовали милое сердце на снегу и встали в центр. Спортсмен обнимает жену, а в ее руках находится снимок УЗИ.

«Здесь могла бы быть шутка про отличный Новый год, но это запоздалые итоги 2023-го. Какой срок? Как узнали? Какая реакция у родителей и друзей? Все обязательно расскажем! Отвечу только, что пол не знаем — будем делать гендер-пати. Я уже ощущаю себя матерью Дракона», — подписала фото девушка.

Александр и Алеся поженились четыре года назад. Дата свадьбы была необычная — 29 февраля. В 2022 у пары родилась первая дочка. Девочку назвали Кристабель.

Супруги рассказали, что узнали об этом имени еще задолго до рождения ребенка. Оно им понравилось, и пара сразу решила, что если у них будет девочка, то она обязательно получит имя Кристабель. Не исключено, что второму малышу дадут такое же необычное имя, как и первому ребенку.

Ранее 5-tv.ru писал о рождении первого ребенка Александра Энберта.

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