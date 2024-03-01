Программу маткапитала в России могут сделать бессрочной

В России программу материнского капитала могут сделать бессрочной. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Такую меру государственной поддержки, как выдача материнского капитала, запустили в 2007-м, ее реализация планируется до донца 2026 года.

«Представляется необходимым сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе ГД.

На материнский капитал имеет право женщина, родившая или усыновившая первого ребенка с 2020-го, второго и последующих — с 2007 года. Выплата оформляется в виде сертификата, который можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, получение ежемесячной выплаты до достижения ребенка трехлетнего возраста, а также оплату товаров и услуг для детей-инвалидов и формирование накопительной пенсии.

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