Больше терпеть не будут: Польша выдвинула Украине жесткий ультиматум

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Польские фермеры начали блокаду КПП на границе с Литвой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marek Antoni Iwanczuk; 5-tv.ru

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Во Франции сегодня тоже бастуют фермеры.

Польские фермеры начали блокаду КПП на границе с Литвой. Это продолжение борьбы с украинским зерном, которое транзитом уходит в Литву, а затем возвращается в Польшу под видом уже европейского продукта.

Варшава решила защитить собственных производителей. Премьер Польши Дональд Туск пригрозил официально закрыть границу, если ЕС и Киев не остановят беспошлинный ввоз украинских сельхоз продуктов.

«Интересы украинских фирм и агрохолдингов не могут быть важнее интересов Европы и наших фермеров», — сказал он.

Из-за блокировки польской границы Украина уже потеряла больше 500 миллионов долларов. Во Франции сегодня тоже бастуют фермеры.

Они заблокировали сеном проход к Триумфальной арке. Оккупированы тракторами оказались знаменитая площадь де Голля вместе с Елисейскими полями.


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