ТОП-5 типов супружеских пар, которые живут как кошка с собакой, но никогда не разведутся

Существуют супружеские пары, которые и дня не проводят без споров, сцен ревности, угроз развестись и прочего, и от таких выяснений отношений дым стоит коромыслом. Причем в эти моменты они даже забывают, что находятся в компании родственников или друзей.

Казалось бы, зачем тогда люди продолжают жить вместе? Как пишет портал Femmie, психологи выделили пять типов таких супружеских пар.

Супруги-эрудиты

Такие партнеры постоянно спорят обо все на свете — исторических фактах, в каком океане находится французская Каледония, кто президент Зимбабве. Кроме того, каждый из них будет доказывать свою правоту по поводу того, какая погода была во время их первого свидания и так далее. Со стороны может сложиться впечатление, что еще немного — и кто-то из них подаст на развод, но несмотря на внешнюю вспыльчивость, они по-настоящему любят друг друга, и после каждого скандала бурно мирятся, чтобы потом начать спорить с новыми силами.

«Родитель» и «ребенок»

В этой паре один из супругов неосознанно вживается в образ родителя, а второй превращается в ребенка, вынужденного слушаться. В какой-то момент второму надоедает бесконечный контроль и советы, что надеть на улицу, что поесть и так далее. Как следствие, вспыхивает конфликт. Сложность таких отношений в том, что подсознательно обоих устраивают эти роли, а потому их союз весьма крепок.

Ревнивцы

В этом типе супружеских пар как минимум один партнер — жуткий ревнивец и собственник, который только и делает, что предъявляет претензии и запрещает даже смотреть в сторону противоположного пола. Атмосфера в семье накаляется, если и вторая половина начинает закатывать сцены ревности. Однако все это лишь доказывает их взаимную любовь.

Жадины

В этой паре оба партнера страшные скупердяи, которые считают каждую копейку, постоянно упрекают друг друга за слишком большие траты и устраивают допросы с пристрастием: «Кто куда дел деньги?».

Они ссорятся из-за того, что один потратил больше другого, подсчитывают все доходы и расходы, и во всем ограничивают друг друга. Но, несмотря на подобные конфликты, муж и жена в такой паре имеют общую цель и смотрят в одном направлении, что немало важно для взаимопонимания и семейного бюджета.

Взрывной темперамент

Некоторые люди вступают в брак с идентичными себе по темпераменту возлюбленными. Складывается впечатление, что они соревнуются друг с другом в эпатажности, веселье, повышенных тонах в ссорах. Но все это наполняет их жизнь новыми впечатлениями и эмоциями, и дает им адреналин, без которого они уже не могут.