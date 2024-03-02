В Германии назвали безумным Шольца из-за записи беседы военных

Речь идет о беседе немецких офицеров про атаку на Крымский мост.

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет страну к войне с Россией. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Таким образом он прокомментировал появление аудиозаписи офицеров Германии о возможной бомбардировке Крымского моста.

«Олаф Шольц подвергает Германию риску войны с Россией. Безумный», — написал он на странице в соцсети X.

Бизнесмен уверен, что немецкие военные составляли план нападения на объект «военно-стратегического и политического значения». При этом они хотели остаться незамеченными.

Накануне, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян распространила полную расшифровку беседы высокопоставленных сотрудников армии ФРГ об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, произошла 19 февраля. В частности, обсуждалось количество таких снарядов для атаки и результативность этого нападения.

В беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Подробнее об их обсуждении читайте в нашем материале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала задать вопросы министру иностранных дел Германии Анналене Бербок по планам Берлина ударить по Крымскому мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал беседу офицеров ФРГ. По его словам, запись разговора военных ФРГ поразительна, но РФ знает о НАТО на Украине.