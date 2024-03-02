Взрыв произошел в районе Пискаревского проспекта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Очевидцы сообщили о взрыве в Петербурге. Как сообщил источник 5-tv.ru, все произошло в районе Пискаревского проспекта.
«Эвакуировано 100 человек. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал», — сообщил источник.
По его данным, в результате взрыва оказались повреждены балконы в жилых домах. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
При этом официальные комментарии силовые органы по поводу случившегося пока не давали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО РФ предотвратили атаку четырех украинских беспилотников.
Читайте также
93%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?