Очевидцы сообщили о взрыве в Петербурге. Как сообщил источник 5-tv.ru, все произошло в районе Пискаревского проспекта.

«Эвакуировано 100 человек. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал», — сообщил источник.

По его данным, в результате взрыва оказались повреждены балконы в жилых домах. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Очевидцы сообщили о взрыве в Петербурге 1/3 ИЗВЕСТИЯ 2/3 ИЗВЕСТИЯ 3/3 ИЗВЕСТИЯ

При этом официальные комментарии силовые органы по поводу случившегося пока не давали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО РФ предотвратили атаку четырех украинских беспилотников.