Просто и со вкусом: этот популярный женский маникюр сведет с ума богатого мужчину

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Классический нюд способен привлечь в жизнь женщины богатого мужчину

Просто и со вкусом: этот популярный женский маникюр сведет с ума богатого мужчину

Фото: www.globallookpress.com / Anna Khilkevich

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Этот тренд не оставит равнодушным никого. Проверим?

Большинство привыкло считать, что встречают по одежке. У современных модниц неотъемлемой частью образа является маникюр, который способен как привлечь, так и оттолкнуть потенциального ухажера. Вопреки представлениям, самым выигрышным вариантом является не броский маникюр.

Привлечь внимание — не самая лучшая стратегия для женщин, желающих завоевать расположение статусных мужчин, пишет Woman.ru. Как правило, слишком вычурный маникюр будет выглядеть вульгарно, а отсутствие ухода за руками вовсе может оттолкнуть. Поэтому самым выигрышным вариантом станет нюдовое, почти телесного цвета покрытие на недлинных ногтях, советуют бьюти-эксперты.

По словам профильных специалистов, спокойный оттенок лака смотрится дорого, элегантно и выигрышно, что повышает шанс обратить на себя внимание представительного мужчины. Яркие же цвета на длинных ногтях зачастую с головой выдают женщин без выверенного чувства стиля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой маникюр стал в этом сезоне трендовым.

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