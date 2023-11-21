Блестки, стразы или нюд? Какой маникюр стал трендом сезона

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

Эстетист Котова: самый модный маникюр сегодня — в стиле минимализм

Блестки, стразы или нюд? Какой маникюр стал трендом сезона

Фото: www.globallookpress.com / N. Hochheimer / CHROMORANGE

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Почему натуральные ногти стали так популярны и можно ли проводить сегодня смелые эксперименты?

«Маникюр без маникюра» — популярный тренд, который особо распространился среди девушек. Варвара Котова, директор по продукту сети салонов «Пальчики», рассказала о новой моде Газета.ру.

Как объясняет Варвара, минимализм сейчас особо актуален, ведь на сегодняшний день стала ценится «эстетика здорового тела» без каких-либо вмешательств. Именно поэтому, по мнению эксперта, «чистый» маникюр стал так популярен среди женской половины населения. Его также часто называют «маникюром богатой девушки» или clean look.

Существует несколько вариантов такого маникюра, по словам Котовой. Первый — ногти без покрытия, когда их полируют баффом, чтобы придать особое сияние. Второй вариант — нежное покрытие естественного цвета. Также существует вариант «обратного френча», когда лунку ногтя выделят молочным цветом.

Очень важно также заботиться о состоянии ногтей и соблюдать уход: к обычному можно добавить особые процедуры и маски.

«Плюс натурального маникюра в том, что он сочетается абсолютно с любым образом и подходит для любого события — от свадьбы до новогодней вечеринки», — считает Котова.

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