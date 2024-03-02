Уже более 650 тыс. человек стали участниками тестового голосования в Москве

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Участникам предложили ответить всего на один вопрос.

Уже более 650 тыс. человек стали участниками тестового голосования в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Более 650 тыс. человек уже стали участниками тестового голосования перед выборами в столице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Более 650 тыс. человек уже стали участниками тестового голосования в Москве. В проверке системы цифрового голосования активное участие приняли и члены Общественного штаба», — говорится в сообщении.

Тестовое голосование перед выборами президента России началось 2 марта в 10:00 и продлится до 14:00. Гражданам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
Весна приходит: какая погода ждет москвичей в эти выходные
16:02
«Мы это понимаем»: Лавров заявил о нежелании «лагеря войны» на Западе менять свой курс
15:53
ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия
15:44
Российские военные улучшили положение сразу на трех направлениях в зоне СВО
15:34
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 15-летнего Назара
15:18
В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России

Сейчас читают

Жертвы жестокости: почему женщины-косметологи сознательно уродуют своих клиенток
Камера, мотор, начали: что произошло с «Пухляшом» Красиловым на последних в жизни съемках
Блокируют эрекцию: какие продукты запрещено есть мужчинам
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок