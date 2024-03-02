Адекватный ответ: Небензя прокомментировал планы Запада поставить F-16 Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Небензя: у России есть время подготовиться на случай поставок F-16 Украине

Адекватный ответ: Небензя прокомментировал планы Запада поставить F-16 Украине

Фото: Gianluca Vannicelli / ТАСС

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Планы передать Киеву боевые самолеты давно озвучиваются на Западе.

Россия успеет подготовить адекватный ответ в случае поставки Украине истребителей F-16. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.

«Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть — о поставке боевых самолетов F-16, у нас есть время к этому подготовиться и найти адекватные ответы, если эти истребители появятся в небе над Украиной», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Передать Киеву F-16 грядущим летом собирается, в частности, Дания. Об этом заявил министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен. Он уточнил, что речь идет об истребителях четвертого поколения F-16 производства США, которые считаются самыми распространенными боевыми самолетами в мире.

Изначально Копенгаген планировал отправку боевых самолетов в начале года, но было принято решение отложить передачу на несколько месяцев. Причиной задержки назвали неумение украинских пилотов управлять истребителями. Сейчас они проходят в Дании соответствующее обучение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва собирается поставить Украине первые истребители F-16 уже в июне.

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