Тестирование электронного голосования в Москве прошло успешно

В Москве успешно завершилось тестирование системы электронного голосования перед выборами главы государства. Об этом сообщается на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ.

Как сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в 2024 году электронное голосование побило все возможные рекорды по популярности. Он отметил, что свой голос отдали свыше 716 тыс. горожан. При этом в 2022 году в тестовом голосовании поучаствовали 460 тыс. человек, а в 2023 году — почти 430 тыс.

По словам Костырко, в первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, поскольку проголосовать пытались десятки тысяч человек. При этом она подверглась многопрофильным кибератакам, которые продлились до окончания тестирования.

Сервис электронного голосования и некоторые разделы портала mos.ru работали в режиме электронной очереди. Это нормальное поведение системы, которое позволяет равномерно распределить нагрузку и дать возможность всем желающим проголосовать. В такой ситуации можно немного подождать и вернуться к сервису позднее, когда нагрузка спадет.

2 марта в Москве прошло тестовое голосование с 10:00 до 14:00. В ходе тестирования жители столицы отвечали на вопрос: «Нужно ли вырубать тополя в Москве, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Проголосовать можно было на сайте elec.mos.ru или на 146 избирательных участках. Они работали в каждом районе города.

Выборы президента РФ пройдут в период с 15 по 17 марта. Проголосовать можно будет онлайн на сайте elec.mos.ru с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Жители Москвы при выборе электронного голосования могут поучаствовать в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». В качестве награды можно получить дополнительные баллы или умную колонку.