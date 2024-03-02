В Германии призвали готовить систему здравоохранения к возможной войне

Сейчас в законодательстве страны существуют определенные пробелы.

Систему здравоохранения Германии следует подготовить к возможному военному конфликту, будущим пандемиям и крупным катастрофам. Об этом заявил глава немецкого Минздрава Карл Лаутербах изданию Neue Osnabruecker Zeitung.

Министр отметил, что некоторые граждане могут воспринять подготовку врачей и больниц к вооруженным конфликтам как нагнетание страха, но на самом деле это не так.

Лаутербах также подчеркнул, что Германия приняла почти тысячу раненых украинцев на лечение. Это количество больше, чем у любой другой страны ЕС.

«Нам необходимо изменение в системе здравоохранения. Тем более что Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств», — сказал министр.

Сейчас в законодательстве страны существуют пробелы, но власти уже начали их устранять. В обновленных правилах будут распределены полномочия ведомств и госструктур, в том числе по распределению раненых в немецких клиниках. Лаутербах подчеркнул, что в случае кризиса любая больница и каждый врач должны знать, что им делать.

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