Венгрия заявила об отсутствии необходимости транзита газа через Украину

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Сийярто: Венгрия не имеет нужды в транзите газа через Украину

Венгрия заявила об отсутствии необходимости транзита газа через Украину

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Будапешт при этом готов к любым дискуссиям.

Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину для того, чтобы обеспечить безопасность поставок своих энергоресурсов из-за наличия газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на дипломатическом форуме в Анталье.

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что „Турецкий поток“ может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал дипломат.

Тем не менее, он отметил, что чем больше имеется источников энергии, тем лучше. Поэтому Будапешт готов к дискуссиям, подчеркнул Сийярто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Венгрия не хочет видеть Урсулу фон дер Ляйен опять в должности главы Еврокомиссии. Против ее переизбрания выступил как раз Сийярто.

По его мнению, «было бы хорошо», если после окончания срока полномочий фон дер Ляйен больше не принимала никаких решений в Европе.

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