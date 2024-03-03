Самый жуткий обычай прошлого: зачем предки делали прижизненные фото умерших

Практика фотографирования умерших людей сегодня вызывает только недоумение. В чем кроется сакральный смысл этого явления?

На сегодняшний день традиция посмертной фотографии ушла в прошлое, но в XIX веке такие снимки были очень популярны и считались настоящим видом искусства. В викторианскую эпоху они получили получили название «Post-mortem photography», как сообщает портал Marie Claire.

До возникновения этого тренда люди использовали живопись, скульптуру и другие формы искусства для создания портретов своих близких. Однако эти методы были дорогими и доступны лишь немногим. Также требовалось много времени на создание портрета или скульптуры, что также вызывало сложности. В результате большинство людей из среднего и низшего класса не могли позволить себе увековечить память о близких в осязаемом формате.

Благодаря совместным усилиям Жозефа Нисефора Ньепса и Луи Дагераи в 1849 году возникла первая работающая технология фотографии — дагеротипия. Появилась возможность запечатлеть изображение на металлической пластине, которая была покрыта слоем пористого серебра. Однако технология имела и свои недостатки. Длительная выдержка (от пятнадцати до тридцати минут) делала процесс съемки очень сложным — большинство фотографий получались размытыми, с закрытыми глазами и в движении, что нередко придавало им ужасный вид. И хотя фотографирование стало более доступным для многих людей, представители среднего и низкого классов не могли позволить себе делать неудачные фотографии несколько раз.

Именно потребность получить четкую и одновременно памятную фотографию и сэкономить деньги побудила людей создать новый вид фотографии, который получил название «посмертная фотография». Сначала этот вид снимков стал популярным среди родителей, потерявших своих детей, которых они хотели запомнить. Детей фотографировали так, будто они просто спят, а иногда родители фотографировались вместе с ними. Со временем появились новые идеи для таких снимков — детей выкладывали среди игрушек, фиксировали их тела в различных позах, а на закрытых веках рисовали глаза и создавали иллюзию жизни.

К середине 1840-х годов это задумка стала целым направлением искусства. Последователями данного направления стало огромное количество людей, желающих запечатлеть умерших близких — братьев, сестер, отцов и матерей, бабушек и дедушек. Иногда на таких фотографиях позировали целые семьи, и определить невооруженным глазом, кто из них умер, было почти невозможно. Покойных усаживали в кресла, делали им макияж и подбирали для них праздничные наряды. Фотосессия становилась настоящим событием, и члены семей с нетерпением ожидали ее.

Несмотря на большую популярность направления, технический прогресс со временем открыл новые возможности для создания фотографий. К середине XIX века выдержки стали сокращаться, а к началу XX века появились более удобные и доступные технологии, которые заменили тренд посмертной фотографии.

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