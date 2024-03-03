ВС РФ поразили еще один танк Abrams в зоне спецоперации

Боевая машина была подбита с помощью FPV-дрона «Упырь».

ВС РФ уничтожили на авдеевском направлении еще один хваленый танк Abrams американского производства. На этот раз боевая машина была поражена с помощью FPV-дрона «Упырь». Об этом рассказал 5-tv.ru разработчик — представитель предприятия -производителя беспилотника.

«Вот сейчас (танк Abrams был подбит. — Прим. ред.) „Упырем“. Заряд советский ПГ-7В», — сказал разработчик.

Первый Abrams был уничтожен на этом же направлении, только с помощью FPV-дрона «Пиранья». Как рассказывал российский боец, удар был нанесен по башне боевой машины, после чего произошло возгорание боекомплекта.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как наши бойцы уничтожили Abrams.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.