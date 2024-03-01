Одним дроном: как русские бойцы уничтожили хваленый Abrams в зоне СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 58 0

Оператор FPV-дрона Рассвет: танк Abrams удалось остановить одним дроном

Фото, видео: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши солдаты работают четко и слаженно.

Для того, чтобы уничтожить американский танк Abrams в зоне СВО, понадобился один дрон-камикадзе. Об этом 5-tv.ru рассказал оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным «Рассвет».

Он был одним из тех, кто подбил западную машину. Abrams был уничтожен на авдеевском направлении.

«Обнаружили цель, обошли его сзади. Ударили в тыльную кормовую часть. Первым бортом остановили танк. Незамедлительно подняли второй борт, вылетели. Он уже дымился, уже стоял на месте. Ударили по башне, произошло возгорание боекомплекта», — говорит «Рассвет».

Тот факт, что они подбили боевую машину именно иностранного производства, для них особо значения не имел, признался он. Однако российские солдаты понимали, что в этом случае у них нет права на ошибку.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы потери ВСУ на авдеевском направлении.

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