Ценная клетчатка: что такое пребиотики и почему они так важны организму

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Врач Зубарева: пребиотики укрепляют иммунитет

Ценная клетчатка: что такое пребиотики и почему они так важны организму

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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В последние годы пребиотики стали очень популярны и доступны на рынке как пищевые добавки. Но можно ли насытить им организм, потребляя просто определенные продукты?

Благодаря пребиотикам укрепляется иммунитет, снижается риск развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, диабета, онкологических заболеваний и многое другое. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева.

Она объяснила, что пребиотики крайне полезны для организма. Это пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы, очень ценная для пищеварения клетчатка. Кроме того, они являются источником питания для полезных соединений в кишечнике, в частности, бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека.

«Они усиливают защитную функцию кишечника, очищают его от токсинов и нормализуют работу ЖКТ. Благодаря их воздействию снижаются риски развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, диабета, онкологических заболеваний», — рассказала врач.

Они в большом количестве содержатся в отрубях, цельнозерновой пшенице, овощах, спарже, чесноке, луке, фруктах. Кроме того, стоит обратить внимание и на бананы, ягоды и цикорий.

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