Производители кондитерских изделий вынуждены идти на крайние меры. Как это повлияет на вкусе лакомств?

Шоколад уже не тот. Производители кондитерских изделий начали сокращать количество этого ингредиента в своей продукции или вовсе от него отказываться. Всему виной — рост цен на какао-бобы, которые уже поднялись до рекордно высокого уровня. И в ближайшем будущем эксперты снижения не ожидают. Как это отразится на вкусе и ценах излюбленного лакомства — выяснял корреспондент «Известий» Роман Иконников.

«Это 2,5 килограмма готового 70% шоколада. Для одного такого брикета нужно обжарить и перемолоть до 70 плодов какао-дерева. Срок годности кондитерского изделия — один год», — рассказывает корреспондент.

То есть запасы, при желании, сделать можно. Но только на несколько месяцев. Дальше — все равно нужно закупать новую партию сырья. Но уже по новой цене. Как говорят производители, даже самые честные и проверенные поставщики не могут больше сдерживать цены — со следующей недели они снова начнут расти. И некоторым кондитерам придется пересмотреть рецептуру для сохранения выручки.

«Есть глазури, которые делают на пальмовом масле. В самом пальмовом масле ничего плохого нет. Их не надо темперировать — их можно просто нагреть, налить. И у вас глянцево будет всегда. И вы можете хранить как угодно. Работать — сказка просто. По вкусу — ну, не так. Не очень хорошо это по вкусу», — рассказывает бренд-шеф конфетной фабрики Евгения Шефнер.

В Петербурге десятки кондитерских производств, которые используют порядка сорока процентов всех ввозимых в страну какао-бобов. Часть из них могут не выдержать конкуренции после увеличения закупочных трат — до 50, а то и 60% — это зависит от содержания какао в готовом продукте.

«Ежегодно Россия импортирует около 320-330 тысяч тонн какао-бобов, примерно на сумму 1,2 миллиарда долларов. В среднем цена от 3,5 до четырех тысяч долларов за тонну. То есть мы имеем где-то от 1,5 или около двух раз увеличение. Естественно, это скажется на стоимости конечной продукции», — рассказывает заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Петербурге Александр Дмитриев.

Несмотря на то, что родина какао-бобов — Латинская Америка, едут они к нам в основном из Африки. Там выращивается 75% мирового запаса шоколадных плодов. Но по причине страшной засухи там наблюдается неурожай. Как следствие — конкуренция производителей за дефицитное сырье и повышение цен на бирже — на 50% в год. На российский рынок к тому же давит то, что какао-бобы — продукт импорта. И он требует вложений в иностранной валюте.

«Это страны африканские, с которыми ты не рассчитаешься никакими там юанями, дирхамами, рупиями — им нужны доллары. Понятно, существуют различные схемы конвертации российской валютной выручки сейчас в доллары, но, естественно, каждая такая транзакция удорожает закупку», — говорит экономист Дмитрий Прокофьев.

По прогнозам экономистов, решить проблему нехватки какао-бобов быстро не получится. Засуха рано или поздно закончится, чтобы вернуть объем поставок на прежний уровень — понадобится как минимум три года. Пока не подрастут новые саженцы. А до этого момента шоколад и конфеты будут очень дорогим удовольствием.