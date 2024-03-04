Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 марта

Ответить на извечный вопрос мужчинам помог популярный сервис.

Восьмое марта снова поставило в тупик большинство мужчин. Чего хотят женщины? Ответить на извечный вопрос помог популярный сервис.

Специалисты опросили россиянок и выяснили — самым желанным и романтичным подарком для них остаются цветы. Получить букет хотели бы три из десяти женщин. На втором месте — путешествия. О путевках мечтают 12% дам.

Каждая одиннадцатая назвала лучшим подарком на восьмое марта — деньги. Семь процентов — не против получить драгоценности. Еще 6% — с радостью примут девайсы и гаджеты.

В число самых редких желаний вошли книги, оплата курсов и билеты в театр. Были среди опрошенных и слишком практичные. Сразу нескольких дам устроит в качестве подарка, как бы это странно ни звучало, новая входная дверь.