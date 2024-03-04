Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 марта
Самым желанным подарком на 8 марта россиянки назвали цветы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru
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Ответить на извечный вопрос мужчинам помог популярный сервис.
Восьмое марта снова поставило в тупик большинство мужчин. Чего хотят женщины? Ответить на извечный вопрос помог популярный сервис.
Специалисты опросили россиянок и выяснили — самым желанным и романтичным подарком для них остаются цветы. Получить букет хотели бы три из десяти женщин. На втором месте — путешествия. О путевках мечтают 12% дам.
Каждая одиннадцатая назвала лучшим подарком на восьмое марта — деньги. Семь процентов — не против получить драгоценности. Еще 6% — с радостью примут девайсы и гаджеты.
В число самых редких желаний вошли книги, оплата курсов и билеты в театр. Были среди опрошенных и слишком практичные. Сразу нескольких дам устроит в качестве подарка, как бы это странно ни звучало, новая входная дверь.
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