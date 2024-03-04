Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Националисты пытаются из последних сил держаться на поле боя, но получается у них это плохо.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют гражданскую инфраструктуру в Запорожской области из-за того, что у них нет никаких успехов на поле боя. Об этом заявил в интервью «Известиям» губернатор региона Евгений Балицкий.
«Они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — пояснил Балицкий.
Вместе с тем он добавил, что на линии фронта начали происходить достаточно серьезные изменения. Когда продвижение усилится, удастся отодвинуть до Запорожья боевиков. Тогда обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то, по крайней мере, в значительной степени будут ограничены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе.
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