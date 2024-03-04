«Не собираемся»: Шмыгаль о переговорах Украины и России по транзиту газа

Европа тем временем думает сокращать поставки в случае отказа продлевать договор.

Украина не собирается вести переговоры с Россией о продлении договора по транзиту газа. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале кабмина.

«Мы не собираемся вести переговоры (с Россией — Прим. ред.), продолжать и ставить свои подписи под договором. Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами», — заявил Шмыгаль.

При этом украинский премьер допустил, что Украина пойдет на это, если страны Европы сами выступят транзитерами своего газа. В противном случае украинские власти намерены использовать газотранспортную систему для целей страны.

Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году, он истекает 31 декабря 2024-го. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Полный объем поставок составляет примерно 15 миллиардов кубометров в год. Теперь Европа хочет полностью отказаться от импорта голубого топлива.

В Кремле заявляли о нарушении логистических цепочек при отказе транзита газа через Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейская комиссия собирается сократить закупки сжиженного природного газа из России после прекращения транзита голубого топлива через Украину.