Европа хочет сократить закупки газа из России при прекращении транзита через Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Еврокомиссар Симсон: ЕС может сократить закупки российского СПГ в 2025 году

Европа хочет сократить закупки газа из России при прекращении транзита через Украину

Фото: Jens Büttner / ТАСС

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Срок контракта между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2024-го.

Европейская комиссия собирается сократить закупки сжиженного природного газа из России после прекращения транзита голубого топлива через Украину. Такое заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседание Совета Евросоюза на уровне министров энергетики.

«Мы обсудим последствия прекращения транзита российского газа через Украину… Я также уверена, что у нас состоится хорошая дискуссия о том, как мы можем еще больше сократить поставки [в страны ЕС] российского сжиженного природного газа», — сказала она в беседе с журналистами.

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Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году, он истекает 31 декабря 2024-го. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Полный объем поставок составляет примерно 15 миллиардов кубометров в год. Теперь Европа хочет полностью отказаться от импорта голубого топлива. В Кремле заявляли о нарушении логистических цепочек при отказе транзита газа через Украину.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон объясняла, почему ЕК не заинтересована в транзите газа через Украину. Она отметила, от голубого топлива из России в ЕС хотят отказаться к 2027 году. При этом Европа может принять аналогичное решение в отношении сжиженного природного газа и раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия заявила об отсутствии необходимости транзита газа через Украину. Тем не менее Будапешт готов к любым дискуссиям.
 
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