ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на железнодорожном мосту под Самарой

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Инцидент произошел рано утром 4 марта.

ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на железнодорожном мосту под Самарой

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Уголовное дело возбуждено после ЧП на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

«По факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ („Диверсия“)», — пояснили в ведомстве.

Известно, что железнодорожная линия на мосту, где произошел инцидент, пригодна для использования. Движение поездов восстановлено.

Утром 4 марта в самарском Чапаевске произошел хлопок в районе железнодорожного моста, проходящего через реку. Уточнялось, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В результате инцидента нет жертв и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что железнодорожный мост поврежден после взрыва в Самарской области.

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