В Госдуме оценили влияние на иноагентов нового закона о запрете рекламы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Новый закон о запрете рекламы у иноагентов лишит их до 80% дохода

В Госдуме оценили влияние на иноагентов нового закона о запрете рекламы

Фото: www.globallookpress.com

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Депутаты уже приняли инициативу, рассмотрением которой теперь займутся в Совфеде. Вступит в силу документ после подписания президентом.

Иноагенты, предоставляющие площадки для рекламы, лишатся большой части дохода при вступлении в силу нового закона. Об этом рассказали в Госдуме.

Законопроект, который запрещает рекламу у иноагентов, был принят нижней палатой парламента 28 февраля. Как указывалось, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела России. За нарушение предусматриваются штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить лишение свободы до двух лет.

При вступлении в силу закона, считают в Госдуме, иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. По подсчетам экспертов, это порядка пяти миллиардов рублей (по данным за 2023 год). Депутаты уже отмечают эффективность инициативы: некоторые иноагенты начали закрывать свои проекты и сокращать штаты сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что группа депутатов ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким разработала проект закона о выплате пенсии по старости в размере двух прожиточных минимумов за рабочий стаж от 30 лет. Документ уже направляется для заключения в правительство.

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