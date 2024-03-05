Вооруженные бандиты попытались захватить аэропорт в Гаити

Вооруженные бандиты попытались захватить главный международный аэропорт в Гаити. Об этом сообщают СМИ.

Когда неизвестные проникли на территорию, их сразу же окружила полиция и попыталась помешать. На взлетно-посадочной полосе произошла перестрелка. Число пострадавших и погибших пока неизвестно.

Как заявило наше диппредставительство, россиян среди них нет, но гражданам нашей страны необходимо сохранять меры предосторожности на фоне растущих беспорядков.

Сейчас в Гаити объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. Это связано с тем, что банды, которые контролируют большую часть столицы, освободили тысячи преступников из тюрем. Они массово нападают на полицейские участки и терроризируют население, а также угрожают свергнуть правительство.

Ранее 5-tv.ru писал, что члены вооруженной группировки выпустили всех заключенных из тюрьмы на Гаити.