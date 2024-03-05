Посторонний предмет обнаружили на ж/д перегоне под Самарой
Движение поездов приостановлено.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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В Самарской области на железнодорожном перегоне Жигулевское Море — Химзаводская обнаружен посторонний предмет. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
«Обнаружен посторонний предмет… Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне приостановлено.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на железнодорожном мосту под Самарой. Сам инцидент случился рано утром 4 марта, но движение поездов к настоящему времени восстановлено.
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