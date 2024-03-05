Посторонний предмет обнаружили на ж/д перегоне под Самарой

В Самарской области на железнодорожном перегоне Жигулевское Море — Химзаводская обнаружен посторонний предмет. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Обнаружен посторонний предмет… Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на железнодорожном мосту под Самарой. Сам инцидент случился рано утром 4 марта, но движение поездов к настоящему времени восстановлено.