Посторонний предмет обнаружили на ж/д перегоне под Самарой

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Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

Движение поездов приостановлено.

Посторонний предмет обнаружили на ж/д перегоне под Самарой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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В Самарской области на железнодорожном перегоне Жигулевское Море — Химзаводская обнаружен посторонний предмет. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Обнаружен посторонний предмет… Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на железнодорожном мосту под Самарой. Сам инцидент случился рано утром 4 марта, но движение поездов к настоящему времени восстановлено.

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