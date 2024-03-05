«Всего несколько встреч»: Китай обвинили в игнорировании украинских дипломатов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

Bloomberg: Китай холодно относится к дипломатам с Украины и игнорирует их

«Всего несколько встреч»: Китай обвинили в игнорировании украинских дипломатов

Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

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Зарубежные СМИ начали указывать Пекину на предвзятое отношение к послам Киева. Как отреагировали в МИД КНР?

Китай холодно относится к дипломатам Украины в Пекине и даже позволяет себе «игнорировать» их запросы на официальные встречи. Такое мнение публикует информационное агентство Bloomberg.

Авторы материала уверены, что официальная позиция КНР на мировой арене, в которой говорится о стремлении к миру, и ситуация внутри страны несколько отличаются. И якобы это прослеживается в отношении к дипломатам российской и украинской сторон.

«Посол Украины Павел Рябикин смог добить лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов», — говорится в статье со ссылкой на неназванные источники в дипмиссии Украины.

Это при том, что, как напоминают авторы материала, российское посольство в Пекине во главе с Игорем Моргуловым организовало 27 визитов политиков разных уровней в Китай.

Стоит отметить, что МИД КНР, как и прежде, заявляет о своей приверженности мирным процессам и скорейшему урегулированию конфликта. Что касается высказанных претензий, внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что «каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД России с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине.

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