МИД РФ с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи со спецпредставителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем обсудил урегулирование украинского конфликта. Стороны обменялись своим мнением, и оно сошлось. И Галузин, Ли Хуэем заявили о недопустимости ультиматумов по отношению к России, а связанные такие форматы лишь только затормаживают решение.

«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — отметили в МИД РФ.

К слов, встреча сстоялась в рамках турне Ли Хуэя. Он уже совершал подобное турне в мае прошлого года. Тогда посещал Россию, Украину, Польшу, Германию, Бельгию и Францию, где представлял китайский мирный план урегулирования конфликта.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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