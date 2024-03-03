МИД РФ с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

И российский, и китайский дипломат отметили — в данном вопросе без участия России и учетов ее интересов диалоги бессмысленны.

МИД РФ с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Украинский кризис

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи со спецпредставителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем обсудил урегулирование украинского конфликта. Стороны обменялись своим мнением, и оно сошлось. И Галузин, Ли Хуэем заявили о недопустимости ультиматумов по отношению к России, а связанные такие форматы лишь только затормаживают решение.

«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — отметили в МИД РФ.

К слов, встреча сстоялась в рамках турне Ли Хуэя. Он уже совершал подобное турне в мае прошлого года. Тогда посещал Россию, Украину, Польшу, Германию, Бельгию и Францию, где представлял китайский мирный план урегулирования конфликта.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину.

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