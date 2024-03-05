Исключите это немедленно: какие продукты провоцируют выпадение волос

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 25 0

Нутрициолог Ильичева: газировки и соки могут спровоцировать выпадение волос

Исключите это немедленно: какие продукты провоцируют выпадение волос

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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Красота идет изнутри, поэтому необходимо следить за состоянием своего организма.

Красивые и здоровые волосы могут стать украшением человека. А их потеря может сильно сказаться на самооценке личности. Какие продукты помогут побороть облысение, а какие — его спровоцировать, рассказала нутрициолог Ольга Ильичева, пишет Lenta.ru.

Для организма волосы не несут жизненно важной функции. Поэтому волосяные луковицы получают питательные вещества в самую последнею очередь. Если питание прекращается, то луковица впадает в «спящий режим», а волосы начинают выпадать.

По мнению специалиста, основной причиной потери волос является плохое питание. Сильно влияют: нехватка белка, избыток рафинированной пищи и сахара. Согласно исследованиям, выпадение волос может быть спровоцировано избытком простых сахаров, которые содержатся в соках и газировках.

Важно также следить за гормонами.

«Снижение функции щитовидной железы является причиной равномерного выпадения волос не только на голове, но и на теле. Именно гормоны щитовидной железы обеспечивают энергию для роста волос. Характерный признак — поредение внешнего края бровей», — заявила Ильичева.

Также специалист рассказала, что для красоты волос важно принимать витамины группы В, а для сохранения цвета волос организму нужна медь. Именно нехватка меди вызывает раннюю седину.

Если вы хотите, чтобы ваши волосы дышали красотой и здоровьем, то пересмотрите свой рацион. Он должен включать в себя морепродукты, орехи, яичный желток, куркуму, масло тыквенных семечек и морские водоросли. Сократите потребления кофе, лучше замените его на воду. А чтобы выявить точную причину выпадения волос, обратитесь к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты богаты пребиотиками.

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