«Тинькофф» отчитался о штатной работе приложений банка после технического сбоя

Приложение банка «Тинькофф» возобновило штатную работу после технического сбоя. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе банка.

Сбой произошел 5 марта, во вторник. Некоторые пользователи начали жаловаться на то, что не могут получать уведомления, а у кого-то не было возможности войти на главную страницу платформы, которая при обновлении выдавало значок «ошибка». С таким столкнулись клиенты, использующие приложения «Тинькофф банк» и «Тинькофф Инвестиции».

«Ранее незначительное число клиентов могли столкнуться с нестабильной авторизацией в приложении. Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как «умные» колонки на самом деле подслушивают разговоры владельцев. Можно ли что-то с этим сделать?