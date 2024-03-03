Юморист Петросян впервые вышел на сцену после перенесенной операции

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 32 0

Петросян впервые вышел на сцену после перенесенной операции

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Только недавно артист получил серьезную травму, а уже сегодня радует поклонников своими шутками.

Знаменитый юморист Евгений Петросян впервые выступил с сольным концертом «60 лет на эстраде» после госпитализации. Недавно артист сломал руку, из-за чего перенес операцию.

«Рука сломана. А я — нет!» — приободрился Петросян и опроверг на личной странице все домыслы о его плохом состоянии здоровья.

Подписчики радостно восприняли новость об улучшении его самочувствия и пожелали ему удачи.

Юморист поблагодарил врачей и отдельно отметил, что чувствует, как рука уже восстанавливается без гипса.

Татьяна Брухунова, вторая супруга комика, выложила в персональном блоге видео, которое сняла за кулисами сцены во время выступления Петросяна с подписью «Горжусь». Во время концерта она была рядом и поддержала мужа.

Супруги в браке уже пять лет. Разница в возрасте у них 44 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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