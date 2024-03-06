В России хотят запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

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Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Всех, кто привык покупать товары на маркетплейсах, точно порадуют новости из Госдумы. Там решили запретить площадкам брать с клиентов деньги за возврат товара. Это один из пунктов законопроекта, внесенного на рассмотрение депутатов.

Документ также запрещает в одностороннем порядке менять условия работы для продавцов и владельцев пунктов выдачи. Кроме того, маркетплейсы не смогут безвозмездно проводить распродажи чужих товаров. В случае принятия, закон вступит в силу через год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как реселлеры мировых брендов наживаются на доверчивости покупателей.

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