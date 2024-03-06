Дети певца Жени Белоусова спустя 26 лет разделили его наследство

Знаменитый исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» скончался в 1997 году, ему было 32 года.

Внебрачный сын певца Евгения Белоусова рассказал, как спустя 26 лет после смерти отца добился своей доли наследства. Артист, который в 80-х и 90-х собирал стадионы, скончался в 2 июня 1997 года, ему было всего 32. К этому времени исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» успел произвести на свет двоих детей. Официальной наследницей стала дочь Кристина, плод любви Белоусова и его подруги детства Елены Худик. Пара расписалась, когда девочка пошла в школу. Сын Роман родился в отношениях музыканта с Оксаной Шидловской, клавишницей его коллектива. Мальчика папа признал, помогал ему и проводил с ним время. Когда умер, родство также было подтверждено, однако в разделе наследства Роман не участвовал.

В конце 2023-го Роман обратился с иском в суд, требуя признать его наследником по части интеллектуальной собственности Белоусова. В ходе подготовки к процессу стороны договорились поделить все поровну. В интервью журналистам KP.RU звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что крайне редко наследникам удается получить свою долю спустя столько лет. Артисту песни писали известные поэты и композиторы, поэтому на них права Романа и Кристины не распространяются.

«Роман и Кристина теперь могут претендовать на выплату вознаграждения за использование исключительных прав на музыкальные произведения, которые принадлежали их отцу. Могут разрешать другим лицам использовать эти произведения или, наоборот, не давать согласия», — пояснил Жорин.

После раздела имущества Белоусова между наследниками в 1997-м Роману и его матери достались копейки, хотя при жизни певец планировал оставить сыну квартиру. О документах не позаботился, так как был еще молод. Но артист злоупотреблял спиртным, он перенес острый панкреатит, геморрагический инсульт, а потом операцию по поводу аневризмы головного мозга, после чего прожил всего месяц. Оставшись без поддержки, Шидловская вынуждена была зарабатывать на хлеб частным извозом.

«По факту мама была не таксисткой, поскольку это подразумевает трудоустройство, а бомбилой, как их тогда называли. Правда, те времена я помню смутно», — рассказал Роман.

Оксана Шидловская бросила музыку и шоу-бизнес вскоре после смерти Белоусова. У нее была теперь одна важная задача — прокормить сына. Сейчас, признается Роман, он чувствует облегчение и удовлетворение, так как смог добиться хоть какой-то справедливости. Не верил, что получится, но получилось. По первому образованию сын артиста авиаинженер, по второму сварщик, трудится химиком-технологом на заводе. Что делать со своими правами на песни, он пока не понимает.

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