«Не допускать утечек»: Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ

Соблюдает ли американская сторона соглашение?

Директор СВР (Служба внешней разведки) РФ Сергей Нарышкин рассказал, что у него есть договоренности с главой ЦРУ (Центральное разведывательное управление) Уильямом Бернсом. Оба ведомства не должны допускать утечек о содержании проводимых бесед. Об этом Нарышкин рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Это была наша взаимная договоренность не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что со своей стороны этих договоренностей придерживается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Нарышкин заявил о создании США широкой разведывательной сети в соседних с Россией странах.