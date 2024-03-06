Курсанта российского военного училища приговорили к 12 годам заключения за шпионаж

Суд приговорил бывшего курсанта одного из военных командных училищ России к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Военнослужащий занимался шпионажем. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Информация, которую собрал курсант, может быть использована против безопасности Российской Федерации.

СМИ не допустили до судебного процесса. Материалы дела содержали гриф «совершенно секретно». Также дело рассматривалось в особом порядке и без исследования доказательств. Дело в том, что обвиняемый полностью признал вину.

При вынесении договора суд учел детальное раскаяние курсанта. Также на срок повлияло и то, что фигурант признал свою вину. Эти факторы послужили в качестве смягчающих обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агента украинской разведки приговорили к 11,5 годам колонии за шпионаж.