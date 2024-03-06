«Взрывы каждый день»: глава МАГАТЭ Гросси проведет в России консультации по ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Россию. В нашей стране руководитель МАГАТЭ проведет несколько встреч на высоком уровне. В частности, сегодня днем запланированы его рабочие консультации с российскими представителями по ситуации на Запорожской АЭС.

Украинские боевики продолжают обстреливать территорию вокруг станции. Работающие там наблюдатели МАГАТЭ не расстаются с касками и бронежилетами. В этом убедился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На этих кадрах последствия обстрела Энергодара. Боевики ВСУ ударили по городу из 122-миллиметрового орудия. Дальше в ход пошли ударные беспилотники. Националисты атаковали местную гостиницу.

Взрывы в Энергодаре гремели почти всю неделю. Это признали даже наблюдатели МАГАТЭ.

«Взрывы каждый день в течение прошлой недели, включая один взрыв поздно вечером в прошлую пятницу, который, по-видимому, произошел недалеко от самой станции», — сообщается на сайте МАГАТЭ.

Продолжая обстреливать территорию вокруг АЭС, боевики пока воздерживаются от ударов по самой станции.

Директор АЭС Юрий Черничук демонстративно не надевает бронежилет и каску. Уверен, пока здесь эксперты МАГАТЭ, националисты не рискнут открыть огонь.

А вот сами эксперты, судя по полной экипировке, настроены не так оптимистично. На станцию они приехали в броневике. В течение месяца специалисты будут наблюдать за работой АЭС.

«Сейчас мы с вами поднимемся в машинный зал четвертого блока. Это единственный блок, который сейчас находится в горячем состоянии, потрогаем теплые паропроводы, согреемся», — рассказал директор АЭС.

Юрий Черничук проводит экскурсию по тому же маршруту, что и для Рафаэля Гросси — гендиректора МАГАТЭ.

Но пока энергоблок работает только на теплообменник, который питает Энергодар.

Это турбина четвертого энергоблока ЗАЭС. Огромная. Почти во весь зал. И это только верхушка айсберга. Внизу все намного крупнее и сложнее. Вот там находится цилиндр высокого давления, а здесь — генератор. И именно здесь вырабатывается электроэнергия.

За температурным режимом, работой оборудования и остальными показателями следят на щите управления.

«В реакторе находится 163 тепловыделяющие сборки. В каждой — урановое топливо. За счет этого происходит ядерная реакция. Уран выделяет очень большое количество энергии. Вода его охлаждает», — поделился ведущий инженер управления блоком Геннадий Лукьянчиков.

Чтобы нарушить этот процесс, ВСУ обстреляли бассейн с охлаждающей водой.

«В июле 2022 года сюда был прилет из HIMARS, повредили трубопровод. Мы все устранили, а осколок от этого снаряда подарили мистеру Гросси», — вспоминает директор ЗАЭС Юрий Черничук.

И даже этот факт не является для Рафаэля Гросси убедительным. МАГАТЭ до сих пор не признает, что по станции стреляли боевики ВСУ.