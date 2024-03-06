В Петербурге начали ковку деталей для АЭС в Якутии

В Петербурге начали ковку деталей для первой в мире наземной малой АЭС в Якутии. Работы идут на металлургическом предприятии «Росатома».

Эти заготовки нужны для новейшей реакторной установки — это сердце атомной электростанции. А его основа — реакторы атомных ледоколов. Они уже прошли испытание суровым климатом. Сама станция сможет обеспечивать энергией предприятия на труднодоступных территориях.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. Ожидается, что он проведет несколько встреч на высоком уровне. Одна из тем, которую он собирается обсудить в России — ситуация вокруг Запорожской АЭС — критически важного объекта, который подвергается обстрелам с украинской стороны.