«Не надо быть стратегом»: что может стать законными целями для России в конфликте с НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 76 0

Захарова: в случае конфликта с НАТО Россия может ударить по ядерным объектам ЕС

Фото, видео: imago stock&people / ТАСС; 5-tv.ru

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В МИД прокомментировали заявления Финляндии о необходимости размещения на своей территории ядерных сил сдерживания.

В случае конфликта России с НАТО ядерные объекты в северной Европе станут законными целями для ударов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала слова президента Финляндии Александера Стубба, который считает важным иметь на территории своего государства силы ядерного сдерживания. Захарова отметила, что, на ее взгляд, Хельсинки все-таки не до конца понимают, что означает размещение подобного рода оружия, которое фактически принадлежит США и Западу.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков прокомментировал попытки вмешательства «золотого миллиарда» во внутренние дела России.

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