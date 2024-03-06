В Кремле назвали российскую демократию лучшей.

Россия больше не допустит вмешательство так называемого «золотого миллиарда» в свои внутренние дела. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь президента отметил, что никто не вправе диктовать России пути ее развития и, тем более, критиковать решения, приняты в интересах страны и ее народа.

«Мы сказали: „Хватит! Мы не будем больше терпеть!“. Мы не будем больше терпеть вмешательство в нашу жизнь, в наши внутренние дела, в нашу политику. Мы не будет больше терпеть разных резолюций парламентов других стран, которые, что наши выборы не такие, как им нравится», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия проведет такие выборы, которые нужны народу, и не будет терпеть критику демократии, являющейся самой лучшей.

«Мы будем строить ее дальше», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле прокомментировали ордера МУС на арест российских офицеров.