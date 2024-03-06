«Хватит!» — Песков о вмешательстве «золотого миллиарда» во внутренние дела России

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 91 0

Песков: Россия не допустит вмешательство «золотого миллиарда» в ее дела

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Кремле назвали российскую демократию лучшей.

Россия больше не допустит вмешательство так называемого «золотого миллиарда» в свои внутренние дела. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь президента отметил, что никто не вправе диктовать России пути ее развития и, тем более, критиковать решения, приняты в интересах страны и ее народа.

«Мы сказали: „Хватит! Мы не будем больше терпеть!“. Мы не будем больше терпеть вмешательство в нашу жизнь, в наши внутренние дела, в нашу политику. Мы не будет больше терпеть разных резолюций парламентов других стран, которые, что наши выборы не такие, как им нравится», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия проведет такие выборы, которые нужны народу, и не будет терпеть критику демократии, являющейся самой лучшей.

«Мы будем строить ее дальше», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле прокомментировали ордера МУС на арест российских офицеров.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
Российские бойцы с одного выстрела уничтожили третий танк Abrams под Авдеевкой
15:10
Нормальные люди: Пугачева окончательно сожгла мосты с Родиной
15:03
В Крыму пресекли деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
14:52
Главная соперница Трампа по партии хочет отказаться от участия в праймериз
14:45
Первая женщина в космосе: Путин поздравил Терешкову с 87-летием
14:35
«Расширит давление»: Европа увидела «выгоду» в прекращении транзита газа через Украину

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
Дворец врет людям? Первый снимок после операции Кейт Миддлтон поставил Великобританию на уши
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок