«Беспрецедентный шаг»: Европа и США не могут договориться об изъятии российских активов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

Politico: Европа и США не могут договориться об изъятии российских активов

«Беспрецедентный шаг»: Европа и США не могут договориться об изъятии российских активов

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы использовать средства России, замороженные в зарубежных банках.

Евросоюз и США не могут договориться о том, как именно следует использовать российские замороженные активы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента Соединенных Штатов.

По данным американского политика, власти его страны ищут пути для изъятия абсолютно всех активов, а вот Европа считает возможным использовать только доходы от них.

«Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, не готова выйти за рамки существующего плана, который нацелен только на доходы, полученные от замороженных средств, а не на массовую конфискацию активов», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что большинство активов, о которых идет речь, хранятся в Бельгии в виде депозитных бумаг, поэтому Штаты никак не могут действовать без одобрения европейских чиновников.

Между тем власти Германии, Франции и Италии не скрывают от своих американских партнеров, что обеспокоены тем, как конфискация активов России запятнает репутацию Евросоюза и скажется на дальнейших иностранных инвестициях.

А вот США уверены, что необходимо использовать все российские активы.

«Вашингтонские политики оказывают давление на своих союзников, чтобы они отбросили свои сомнения по поводу этого беспрецедентного шага, чреватого юридическими, этическими и политическими трудностями», — признают западные СМИ.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал Макрон об использовании замороженных активов России.

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