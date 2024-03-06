Три моряка пропали без вести после атаки на американский балкер у берегов Йемена

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Предварительно, сухогруз стал объектов нападения движения хуситов «Ансар Алла».

Три моряка пропали без вести после атаки на американский балкер у берегов Йемена

Фото: Reuters / KHALED ABDULLAH

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Три члена экипажа американского балкера, атакованного возле берегов Йемена, числятся пропавшими без вести, еще четыре моряка получили сильные ожоги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

«Трое членов экипажа пропали без вести с сухогруза под флагом Барбадоса True Confidence и еще четверо получили серьезные ранения после того, как судно было повреждено у берегов Йемена», — говорится в материале.

Об атаке американского сухогруза, следующего в Мандебском проливе под флагом Барбадоса, стало известно 6 марта. По информации телеканала Al Jazeera, за этим стоят силы движение хуситов «Ансар Алла».

По некоторым данным, перед ударами с командой связались люди, которые представились военнослужащими ВМС Йемена и приказали свернуть с курса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море.

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